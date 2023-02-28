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ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии

0:30
Общество

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкортостану Андрей Хомяков заявил, что ведомство начало изучение денежного финансирования вертолётных услуг для главы республики Радия Хабирова. Об этом сообщает издание mkset.ru.

ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии

Зафиксированы признаки нарушения ведения деятельности государственным казённым учреждением "Транспортное управление". Сейчас комиссия изучает обстоятельства, рассказали в ФАС.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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