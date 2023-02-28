ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии

0:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкортостану Андрей Хомяков заявил, что ведомство начало изучение денежного финансирования вертолётных услуг для главы республики Радия Хабирова. Об этом сообщает издание mkset.ru.

Зафиксированы признаки нарушения ведения деятельности государственным казённым учреждением "Транспортное управление". Сейчас комиссия изучает обстоятельства, рассказали в ФАС.

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