Российский политолог Глеб Павловский умер после продолжительной болезни. Профессор Александр Гусев прокомментировал кончину публициста и назвал его "профессионалом с большой буквы". Он отметил, что Павловский входил в пятёрку самых сильных политтехнологов России и обладал фундаментальными знаниями по международной проблематике.
Гусев рассказал, что политолог был очень общительным человеком. К нему тянулись не только коллеги, но и студенты, указал профессор.
"В последние годы Павловского стало меньше видно в публичном пространстве. Он отошел от политики", — подчеркнул Гусев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".
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