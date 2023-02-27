Профессор Гусев прокомментировал кончину Павловского: "Профессионал с большой буквы"

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский политолог Глеб Павловский умер после продолжительной болезни. Профессор Александр Гусев прокомментировал кончину публициста и назвал его "профессионалом с большой буквы". Он отметил, что Павловский входил в пятёрку самых сильных политтехнологов России и обладал фундаментальными знаниями по международной проблематике.

Гусев рассказал, что политолог был очень общительным человеком. К нему тянулись не только коллеги, но и студенты, указал профессор.

"В последние годы Павловского стало меньше видно в публичном пространстве. Он отошел от политики", — подчеркнул Гусев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

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