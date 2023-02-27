В ночь на понедельник, 27 февраля, ушёл из жизни известный российский политолог, создатель организации "Фонд эффективной политики" Глеб Павловский.
Информацию о смерти подтвердил его друг, сотрудник "Высшей школы экономики" Симон Кордонский, передают "Ведомости". Отмечается, что Павловский скончался на 72-м году жизни из-за серьёзных проблем со здоровьем.
В декабре 2022 года политолог перенёс инсульт. Кроме того, врачи диагностировали у него онкологическое заболевание.
Павловский известен не только как политолог, но и в качестве журналиста, телеведущего, публициста, педагога и издателя. Он принимал участие в президентской кампании Виктора Януковича на Украине во время выборов 2004 года.
У Павловского остались шестеро детей.
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