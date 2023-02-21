Из Макеевки в Ростов по этапу везут школьницу, собиравшую данные для СБУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно решению макеевского суда, из этого населённого пункта в ростовский Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России переведут школьницу, которой нет ещё 18 лет.

Как уточняет rostovgazeta.ru, малолетняя жительница Донбасса собирала для СБУ данные, касающиеся местоположения российских войск. Собранную информацию, подкреплённую привязкой к местности, девочка направляла СБУ, а также украинскому командованию.

Передавая информацию, подросток просила Киев нанести удар по российским военным, находящимся на указанных ею позициях.

Официальные лица пока не комментировали данную информацию.

Предполагается, что нанесённый ранее удар по российским военным в Макеевке был сделан по наводке.

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