Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Боррель: Ван И спросил, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно
Глава парламента Крыма: слова Путина о готовности к ядерным испытаниям — красная линия для Запада
OilPrice: ответ России на санкции против атомной отрасли будет крайне неприятным
Политолог: мир многое потеряет из-за отказа России решать глобальные проблемы вместе с Западом
Политолог Светов сравнил речь Путина с сеансом "положительной психотерапии"
Расторгуев высказал обиду журналистам, которые звонят ему из-за Путина
CNN: США попросили Путина "не бряцать" ядерным оружием
Более 30 стран проголосовали против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолётов "Чёрный ястреб"

Из Макеевки в Ростов по этапу везут школьницу, собиравшую данные для СБУ

0:53
Общество

Согласно решению макеевского суда, из этого населённого пункта в ростовский Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России переведут школьницу, которой нет ещё 18 лет.

Из Макеевки в Ростов по этапу везут школьницу, собиравшую данные для СБУ

Как уточняет rostovgazeta.ru, малолетняя жительница Донбасса собирала для СБУ данные, касающиеся местоположения российских войск. Собранную информацию, подкреплённую привязкой к местности, девочка направляла СБУ, а также украинскому командованию.

Передавая информацию, подросток просила Киев нанести удар по российским военным, находящимся на указанных ею позициях.

Официальные лица пока не комментировали данную информацию.

Предполагается, что нанесённый ранее удар по российским военным в Макеевке был сделан по наводке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США задумались над тем, что будет, если Россия прекратит поставки палладия

Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.

BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями
Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ
Зрители осудили проведение ледового шоу Татьяны Навки в центре Москвы
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Пленный рассказал о британских и канадских наёмниках в ВСУ
Ведущая Ольга Бузова ответила на поздравления с беременностью
Зеленский объяснил, почему не выводит войска из Артёмовска
Зеленский объяснил, почему не выводит войска из Артёмовска
Последние материалы
CNN: США попросили Путина "не бряцать" ядерным оружием
Более 30 стран проголосовали против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде
Скороздрав: платная скорая помощь
Украинская разведка заявила об использовании американских вертолётов "Чёрный ястреб"
Читатели "Гуаньча": Китай должен дорожить Россией и помогать ей
Экс-замглавы разведки НАТО положительно оценил послание Путина к Федеральному собранию
Доктор Ихэн: жизнь с хронической болью может привести к развитию деменции
Болезнь в путешествии: что делать и куда обращаться
Сотрудник Третьяковки собирал самодельное взрывное устройство на съёмной квартире в Калининграде
Депутат Фёдоров: повысить МРОТ мы сможем за счёт тех средств, которые раньше отдавали США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников