В Саратове пьяный пациент больницы проломил голову санитарке

Объявленный в Саратове "месячник вежливости" среди медицинских работников явно не задался. Зафиксировано уже восьмое нападение пациентов на сотрудников медицинских учреждений.

Восьмое по счёту нападение на медицинский персонал с начала года зарегистрировано в Саратовский области, оно является четвёртым по счёту после объявления в феврале "месячника вежливости" для медицинских работников. На этот раз инцидент произошёл в ГУЗ "СГКБ № 5", где пострадала 67-летняя санитарка приёмного покоя.

Сообщается, что она стала жертвой нетрезвого пациента, которые сильно толкнул пожилую женщину. Она упала и ударилась головой. Её на "скорой" отвезли с черепно-мозговой травмой в другую больницу, куда и госпитализировали в состоянии средней тяжести. Подробности этого инцидента рассказал в своём Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые проводят расследование. Отметим, что "месячник вежливости" среди медработников в Саратовской области объявили после целой серии нападений граждан на работников скорой помощи в новогодние праздники. Он организован по инициативе министра здравоохранения. Тогда же Олег Костин заявил, что пострадавшим медикам, возможно, будут выплачивать компенсацию в подобных случаях.

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