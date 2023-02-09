Пациенту в Воронежской области дали год за удар медкартой по голове врача

Мужчина из Воронежской области приговорён к году ограничения свободы за нападение на хирурга. Он ударил врача медицинской картой по голове.

В августе 2021 году проживающий в селе Никольское Воронежской области мужчина явился на приём к врачу-хирургу в районную больницу. Пациент был крайне недоволен тем, что ему не оказывали помощь длительное время, в результате чего нанёс доктору по голове несколько ударов медицинской картой. Врач вызвал полицию, было возбуждено уголовное дело, и вот теперь состоялся суд.

Агрессивного пациента приговорили к году ограничения свободы за умышленная причинение лёгкого вреда здоровью. Также в ближайшее время он должен выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда доктору. При этом приговор мог быть мягче, но сам обвиняемый на суде свою вину не признал, чистосердечно не раскаялся и никаких извинений пострадавшему не принёс.

Мужчина заявил, что во время приёма лишь кинул медкарту в хирурга, но не бил его по голове. Однако у пострадавшего имелись другие сведения по данному поводу, а лёгкую степень вреда здоровью подтвердили его коллеги.

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