Инженер из Казани, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США в обмен на гостайны РФ

Инженер из Казани в декабре прибыл на границу США и Мексики и попросил политического убежища, пообещав раскрыть военные секреты России, так как работал над стратегическим бомбардировщиком Ту-160.

Об этом сообщает американские журналисты со ссылкой на открытый отчёт Службы таможенного и пограничного контроля США.

Согласно протоколу в конце прошлого года россиянин вместе с семьёй прибыл на внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешить ему въехать в страну. Он мотивировал свою просьбу тем, что спасается от политического преследования за участие в протестах в поддержку Алексея Навального*. Он заявил о готовности раскрыть "некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России".

Гражданин России сообщил, что трудился инженером на заводе по производству самолетов "Туполев" в Казани, где с 2018 по 2021 годы занимался строительством Ту-160.

Журналисты удивились тому, что в отчёте раскрыты все персональные данные россиянина. СМИ не стали публиковать имя гражданина РФ, чтобы не подвергать его опасности.

Просьбу инженера рассмотрели компетентные органы. Мужчина был признан заслуживающим доверия и представляющим потенциальный интерес для США. Далее его передали для беседы в ФБР.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

