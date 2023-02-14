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Инженер из Казани, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США в обмен на гостайны РФ

Общество

Инженер из Казани в декабре прибыл на границу США и Мексики и попросил политического убежища, пообещав раскрыть военные секреты России, так как работал над стратегическим бомбардировщиком Ту-160.

Инженер из Казани, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США в обмен на гостайны РФ

Об этом сообщает американские журналисты со ссылкой на открытый отчёт Службы таможенного и пограничного контроля США.

Согласно протоколу в конце прошлого года россиянин вместе с семьёй прибыл на внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешить ему въехать в страну. Он мотивировал свою просьбу тем, что спасается от политического преследования за участие в протестах в поддержку Алексея Навального*. Он заявил о готовности раскрыть "некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России".

Гражданин России сообщил, что трудился инженером на заводе по производству самолетов "Туполев" в Казани, где с 2018 по 2021 годы занимался строительством Ту-160.

Журналисты удивились тому, что в отчёте раскрыты все персональные данные россиянина. СМИ не стали публиковать имя гражданина РФ, чтобы не подвергать его опасности.

Просьбу инженера рассмотрели компетентные органы. Мужчина был признан заслуживающим доверия и представляющим потенциальный интерес для США. Далее его передали для беседы в ФБР.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ

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Ту-160 "Белый лебедь стратегического назначения
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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