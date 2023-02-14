Поездки россиянок на роды в Аргентину за гражданством приостановят

Тысячи россиянок посетили Аргентину, чтобы родить там ребёнка и автоматически получить на него гражданство этой страны. Теперь власти Аргентины проводят расследование.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что в аэропорту Буэнос-Айреса застряли несколько беременных россиянок. Местные власти не пропустили этих туристов, поскольку посчитали их прибытие попыткой использования популярной схемы "роды за гражданство". В соответствии с законами Аргентины, родившийся на территории страны ребёнок автоматически становится её гражданином. Ну а его родители, соответственно, могут оформлять вид на жительство, а через два года и получать паспорт. Некоторые женщины провели в аэропорту несколько дней и только после решения суда смогли пересечь границу.

Теперь власти Аргентины решили обратить более пристальное внимание на эту ситуацию. Глава миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно заявила, что поток беременных россиянок с августа 2022 года резко вырос, но из десяти тысяч молодых мам семь тысяч немедленно после родов из Аргентины уехали. По словам Кариньяно, эти женщины оставаться в Аргентине и не планировали, а прибыли сюда только для родов ради гражданства, как сообщили Вести.Ru.

При этом система здравоохранения Аргентины оказывает бесплатную медицинскую помощь всем находящимся на территории страны людям, включая и туристов, так что за роды здесь платить не нужно. Теперь в отношении фирм-посредников, которые организовывали такие туры беременных россиянок, началось расследование. Гражданам России, которые подали на гражданство, но проживать в Аргентине не остались, паспорта обещают не выдавать. Что же касается прибывающих сюда рожать, то от них теперь будут требовать контракт с роддомом.

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