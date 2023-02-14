Рамзан Кадыров написал новый стих про европейские СМИ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый стих. В нём политик высмеивает повестку европейских средств массовой информации. По словам Кадырова, они регулярно публикуют фейки про него.

"Кадыров будет арестован", Пугая женщин и детей, Закукарекал Арестович, Обозреватель-чародей.

В своем стихе Рамзан Кадыров утверждает, что все усилия Запада напрасны и его "ждёт в сраженьях жуткий ад".

Гудит Америка от стресса, Читает надписи с утра На старом здании Конгресса, "Привет лохам от К.Р.А.!"

Ранее Кадыров заявил, что был в курсе плана перегруппировки войск ВС РФ в ходе СВО на Украине.

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https://www.youtube.com/watch?v=fvgXWsic4_s