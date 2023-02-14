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Рамзан Кадыров написал новый стих про европейские СМИ

Общество

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый стих. В нём политик высмеивает повестку европейских средств массовой информации. По словам Кадырова, они регулярно публикуют фейки про него.

Рамзан Кадыров написал новый стих про европейские СМИ

"Кадыров будет арестован",

Пугая женщин и детей,

Закукарекал Арестович,

Обозреватель-чародей.

В своем стихе Рамзан Кадыров утверждает, что все усилия Запада напрасны и его "ждёт в сраженьях жуткий ад".

Гудит Америка от стресса,

Читает надписи с утра

На старом здании Конгресса,

"Привет лохам от К.Р.А.!"

Ранее Кадыров заявил, что был в курсе плана перегруппировки войск ВС РФ в ходе СВО на Украине.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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