Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый стих. В нём политик высмеивает повестку европейских средств массовой информации. По словам Кадырова, они регулярно публикуют фейки про него.
"Кадыров будет арестован",
Пугая женщин и детей,
Закукарекал Арестович,
Обозреватель-чародей.
В своем стихе Рамзан Кадыров утверждает, что все усилия Запада напрасны и его "ждёт в сраженьях жуткий ад".
Гудит Америка от стресса,
Читает надписи с утра
На старом здании Конгресса,
"Привет лохам от К.Р.А.!"
Ранее Кадыров заявил, что был в курсе плана перегруппировки войск ВС РФ в ходе СВО на Украине.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.