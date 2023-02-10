Ксения Собчак призналась, что намеренно скрыла от общественности факт получения паспорта Израиля

Журналистка Ксения Собчак публично призналась в наличии израильского паспорта.

В эфире своего YouTube-шоу "Осторожно: новости!" телеведущая отметила, что не стала уведомлять общественность о получении израильского гражданства из-за чрезмерного внимания к своей персоне.

"Паспорт у меня появился, когда мир вокруг стал рушиться. Пока шёл процесс оформления я говорила, что его нет. Специально о получении документов я сообщать не стала, учитывая уровень спекуляций вокруг моего имени. МВД России о получении паспорта Израиля уведомила", — отметила Собчак.

Кроме того, Ксения Анатольевна заявила подписчикам, что пока не собирается уезжать из России. Она подчеркнула, что исправно платит налоги и не хочет отказываться от российского гражданства.

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