Журналистка Собчак заявила, что Канделаки незаконно опубликовала данные её израильского паспорта

Журналистка Ксения Собчак вновь раскритиковала Тину Канделаки. В новом выпуске YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" она заявила, что телеведущая незаконно опубликовала сведения о наличии у неё израильского паспорта.

Собчак посвятила программу "разоблачению себя" и прокомментировала все слухи, которые всплывали вокруг её личности. Она не стала отрицать факт того, что действительно получила гражданство Израиля "из-за собственной безопасности". Отметив, что Канделаки не имела право публиковать её личные данные в Сети.

"Канделаки, которая с огромным наслаждением публикует фото моего второго паспорта. Почему-то с перепутанными данными, но ладно", — сказала Собчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.