На "Авито" появилось объявление о продаже полного архива газеты "СПИД-инфо" за 1,9 млн рублей

В Сети появилось интересное объявление, которое может заинтересовать любителей жёлтой прессы, интриг, скандалов и расследований. На "Авито" можно обнаружить много интересного. Так, например можно приобрести полный архив газеты "SPEED-инфо" за 1,9 миллионов рублей.

"SPEED-инфо продаёт архив газеты с 1989 по 2022 год включительно. Не упустите уникальную возможность приобрести часть российской истории, аналогов этого архива в России нет и никогда не будет. Архив продаётся только в полном комплекте", — приводит текст объявления argumenti.ru.

Напомним, что первый номер газеты вышел в далёком 1989 году и планировался как проект по улучшению жизни граждан СССР.

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