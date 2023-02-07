Роману Костомарову хирурги ампутировали стопы: идëт борьба за руки

Попавшему в реанимацию с пневмонией олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник, сохранить стопы знаменитому спортсмену не удалось.

Отмечается, что операция по ампутации конечностей прошла успешно. Сообщается о положительной динамике состояния Костомарова, который идëт на поправку.

"Сейчас идëт борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — цитирует слова своего источника ТАСС.

Олимпийский чемпион страдает от сепсиса в лëгких.

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