Попавшему в реанимацию с пневмонией олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник, сохранить стопы знаменитому спортсмену не удалось.
Отмечается, что операция по ампутации конечностей прошла успешно. Сообщается о положительной динамике состояния Костомарова, который идëт на поправку.
"Сейчас идëт борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — цитирует слова своего источника ТАСС.
Олимпийский чемпион страдает от сепсиса в лëгких.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.