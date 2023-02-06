Пациента одной из больниц Геленджика перевели в туалет

Тяжелого пациента больницы из Геленджика перевели лечиться в туалет из отдельного бокса. Главный врач уже принёс извинения по этому поводу.

В интернете появилось видео, снятое в одной из городских больниц Геленджика. Автор этого ролика жалуется на то, что пациента медицинского учреждения перевели в туалет. Правда, на самом видео можно разглядеть дверь этого помещения, и на ней висит табличка "санитарный пропускник".

Супруга пациента рассказала, что её страдающего от высокой температуры мужа переместили в новое помещение из индивидуального бокса. Здесь не хватает розеток, а больному якобы требовался аппарат для искусственной вентиляции лёгких, так что медикам пришлось воспользоваться удлинителем.

Главный врач больницы уже принёс свои извинения, но добавил, что пациента поместили не в туалет, а в смотровой бокс. Также отмечается, что эта временная госпитализация была согласована с сами больным, и претензий в момент нахождения в "санпропускнике" он не высказывал. Поэтому руководство больницы неприятно удивилось после того, как в интернете появился видеоролик.

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