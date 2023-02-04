Симоньян: Путин — не сумасшедший и не самоубийца

Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, что Владимир Путин находится в здравом уме и ему не свойственно суицидальное поведение.

Симоньян согласилась с утверждением западных политиков о том, что президент России не сумасшедший.

"Путин, конечно, не сумасшедший. А ещё Путин — не самоубийца", — написала журналистка в своём микроблоге.

К своему посту Симоньян прикрепила видео, в котором обратилась к немцам и американцам, рассказав им о трагедии Сталинградской битвы, где средняя продолжительности жизни советского бойца составляла несколько минут.

Ранее историк Александр Мясников рассказал, почему правду о Сталинграде долго умалчивали.

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