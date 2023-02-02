Историк Александр Мясников рассказал, почему правду о Сталинграде долго умалчивали

Сталинградская битва — сражение, повернувшее ход Великой Отечественной войны. Про эту операцию с кодовым названием "Уран" знали только три человека. Даже маршал Жуков не владел всей информацией о предстоящем сражении. Для всех остальных была придумана фальшивая операция "Марс".

Историк Александр Мясников рассказал, почему правда о Сталинграде стала известна не сразу.

"Мы не могли в советские годы рассказывать, что страны СЭВ, которые входят в наш братский союз — румыны, венгры и болгары — это самые главные негодяи, которые с нами воевали под Сталинградом", — приводит слова Мясникова Лента.ру.

Мясников подчеркнул, что время освобождения Венгрии советская армия потеряла больше всего солдат. Историк напомнил, что Румыния и Венгрия были в Вермахте, но политика того времени не позволяла об этом говорить.