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26-летний племянник Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чеченской республики

Общество

Рамзан Кадыров рассказал о назначении своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером Чечни.

26-летний племянник Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чеченской республики

О вступлении в должность своего родственника глава Чеченской республики рассказал в социальных сетях.

Кадыров охарактеризовал своего племянника как талантливого и исполнительного руководителя и пожелал ему успехов на новом поприще.

Три года назад Хамзат Кадыров был назначен на должность министра спорта Чечни. Ранее он занимал должность главы Курчалоевского района республики. Племенник руководителя Чечни будет совмещать пост вице-премьера с постом министра имущественных и земельных отношений.

Ранее Рамзан Кадыров ответил на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Чечня заслуживает независимости.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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