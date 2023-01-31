Врачи Белгорода пожаловались на компьютерную рутину

Медики Белгородской области пожаловались на компьютерную рутину и зависающую программу. Об этом пишет издание bel.ru.

В ходе прямого эфира "10 вопросов губернатору" глава Белгородской области Вячеслав Гладков прочёл письмо от врача. В нём говорилось, что новая программа постоянно зависает, а на приём пациента остаётся 1-2 минуты. Губернатор назвал жалобу эмоциональной.

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