Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам

Российские телеканалы в Крыму и Белгороде показали выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в местных соцсетях.

Обращение лидера киевского режима транслировали два федеральных телеканала. Эфир, скорее всего, был взломан.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пригрозил нанесением ударов по крупным городам Российской Федерации — Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим, а также "предсказал" неизбежную эскалацию конфликта на "внутреннем рынке".

При этом, кто будет наносить удары, советник не уточнил.