Российские телеканалы в Крыму и Белгороде показали выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в местных соцсетях.
Обращение лидера киевского режима транслировали два федеральных телеканала. Эфир, скорее всего, был взломан.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк пригрозил нанесением ударов по крупным городам Российской Федерации — Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и другим, а также "предсказал" неизбежную эскалацию конфликта на "внутреннем рынке".
При этом, кто будет наносить удары, советник не уточнил.
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