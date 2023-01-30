В Музее истории Екатеринбурга назвали россиян "колонизаторами"

Один из сотрудников Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в интервью назвал россиян "колонизаторами", сравнив их с американцами, истребившими коренное индейское население во время освоения Северной Америки. Другие музейные работники также делают антироссийские заявления.

Отвечая на вопросы интервьюера, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга рассказал о "насильственном характере" российской "колонизации" — русские будто бы вынуждали коренные народы Урала и Сибири "переселяться на север".

Отдельно стоит отметить, что в штате музея числятся и другие работники, кто стоит на откровенно антироссийских позициях. Директор этой историко-культурной организации Игорь Пушкарев, так же известный в СМИ как либеральный журналист, покрывает Печняка, закрывая глаза на подобные высказывания подчиненного. Правда, он сам в социальных сетях активно выступал против специальной военной операции, за что на него завели административное дело и оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии России.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин некоторое время назад обращался к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой уволить директора Музея истории. Однако глава уральской столицы отказался это сделать, что неудивительно — Орлов лично завизировал указ о назначении Игоря Пушкарева на директорский пост.