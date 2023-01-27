В Перми президент общественного движения пожаловалась на заваленные снегом парковки для инвалидов

В Перми президент некоммерческой общественной организации "Счастье жить" Анастасия Гилёва пожаловалась мэру на заваленные снегом парковочные места для инвалидов. Об этом пишет издание properm.ru.

Сообщается, что после обращения была почищена парковка около гипермаркета "Семья", но в остальных частях города проблема осталась.

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