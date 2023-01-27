Ростовский депутат Пётр Пятибратов заявил, что проводить медосмотр бойцов перед призывом в армию РФ не имеет смысла в текущих реалиях и подчеркнул, что в зоне СВО может "пригодиться каждый".
Как подчеркнул депутат, люди с ограничением к военной службе могут готовить, чинить технику и "перебирать" оружие.
"Вопрос заключается в том, что сейчас есть много направлений, которые принесут большую пользу нашим бойцам. Поэтому люди с ограничениями к военной службе тоже могут отдать свой долг Родине, — цитирует политика rostovgazeta.ru. — В зоне СВО тоже не обязательно брать в руки автомат. Для этого есть специально обученные бойцы".
Как подчеркнул депутат, люди с ограничением к военной службе могут готовить, чинить технику и "перебирать" оружие. Намерен ли политик обратиться в правительство с "инициативой" по этому вопросу, он не уточнил.
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