Видеманн объяснил, почему Шольц согласился передать Киеву "Леопарды": было два варианта

Канцлера Германии Олафа Шольца поставили перед выбором: либо он передаст танки "Леопард" Украине, либо ему придётся покинуть свой пост, заявил проживающий в Лондоне российский писатель Владимир Видеманн.

Как подчеркнул писатель, внешнеполитическое давление на Шольца оказывал Вашингтон, внутри страны — министр иностранных дел Анналена Бербок.

По мнению Видеманна, канцлер Германии оказался в таком же положении, как и президент Сербии Александр Вучич, на которого "основательно наехали".

"Та же самая история с Шольцем. Более того, известно, что в Германии большинство населения не хочет этой эскалации. Это понятно — немцы не хотят, и немецкий бизнес не хочет конфронтации с Россией", — пояснил писатель "Украине.ру".

Он пояснил, что, вероятно, Шольц при отказе поставить тяжёлую технику киевскому режиму ушёл бы в отставку.