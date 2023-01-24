ЗАГС Омской области назвал редкие и популярные имена новорождённых

ЗАГС Омской области рассказал о популярных и редких именах новорождённых.

За 2022 год в регионе зарегистрировано 416 новых Артёмов, 376 Александров, 320 Михаилов. Необычными именами стали Абдулло, Гнел и Тимир, пишет gorod55.ru. Среди девочек победили Софии — так назвали 335 детей. На втором месте находятся Евы: 319 малышек получили это имя. Лишь на третьем — Анны, их 273. Необычными именами ЗАГС посчитал следующие: Далия, Зара и Стефанида.

За первый месяц 2023 года родилось 19 Александров, 18 Артёмов. Третье место заняли Тимофеи, Романы и Дмитрии. Появился на свет мальчик с красивым именем Амин. Среди девочек лидерами остаются Софии. Второе место распределилось между Евами, Елизаветами и Мариями (их по 14 человек). Редкими именами стали Лейсан, Милена, Белла.

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