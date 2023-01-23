Сатановский объяснил, почему уехавшие артисты начинают хвалить Украину: не хотят "отхватить"

Политолог Евгений Сатановский дал своё объяснение тому, почему сбежавшие за границу российские артисты начинают там петь дифирамбы Украине.

Эксперт уверен, что причина этого проста — банальный страх и нежелание получить "по шапке" от представителей Украины.

"На гастроли они едут — так могут и отхватить, если скажут не то, или, наоборот, не скажут того, что от них хочет украинская публика в каком-нибудь Дубае. А "отхватывать” не хочется. А храбрости или мозгов, чтобы ответить достойно, у них нет", — сказал Сатановский в программе Владимира Соловьёва.

Политолог добавил, что говорящие гадости артисты — это, конечно, неприятно, но не так страшно, как те представители власти, которые желают поражения РФ, находясь на своих должностях.

Сатановский добавил, что такие злопыхатели в своё время и стали причиной развала Советского Союза.

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