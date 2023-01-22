"Нужно пресекать на корню": политолог Блохин о распространении русофобского контента в YouTube

Компетентные структуры Российской Федерации должны фиксировать факты распространения в Сети контента, нарушающего действующее законодательство и пропагандирующего русофобию, и принимать соответствующие меры, вплоть до полной блокировки ресурса на территории страны. Так, политолог, американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с корреспондентом Pravda.Ru предложение петербургского предпринимателя Евгения Пригожина заблокировать видеохостинг YouTube в России.

По словам эксперта, в случае установления причастности YouTube к распространению политизированного контента, направленного против России и оскорбляющего россиян, деятельность площадки необходимо пресекать. Политолог отметил, что одними штрафами не стоит ограничиваться и нужно действовать более решительно.

"Специальные органы должны отслеживать, блокировать сразу же, если какая-то русофобия, то ее нужно пресекать на корню. Если YouTube этим занимается, нужно жестко выставлять счета и так далее", — подчеркнул Блохин.

Также эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН. указал на необходимость создания и развития отечественных интернет-ресурсов, которые при должном подходе могут стать полноценной заменой зарубежных русофобских площадок. В качестве примера он привел популярные российские социальные сети, которыми пользуются многие граждане нашей страны.

"Нужно создавать свою альтернативу YouTube, вот альтернатива Facebook (организация Meta признана экстремисткой организацией, деятельность на территории РФ запрещена), который заблокирован, есть, это те же "ВКонтакте" и "Одноклассники", они очень успешны, поэтому легко прошла блокировка", — подытожил Константин Блохин.

Напомним, ранее Евгений Пригожин предложил заблокировать в РФ видеохостинг YouTube. Предприниматель направил в прокуратуру обращение с просьбой проверить западную площадку на предмет нарушения российского законодательства. По его словам, ресурс активно продвигает огромное количество антироссийского политизированного контента и фактически стал на сегодняшний день "информационной чумой". Идею блокировки YouTube поддержали ряд экспертов различной направленности, в том числе в сфере IT, общественных деятелей и депутатов.