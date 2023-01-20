Для блокировки YouTube нужны политическая воля, деньги и время: Шарамок

В России есть все возможности для блокировки видео-хостинга YouTube, необходимы лишь политическая воля, время и деньги. Такое мнение высказал доцент кафедры "Телекоммуникационные системы" НИУ МИЭТ Александр Шарамок. Он привел в пример Китай и арабские страны, где без проблем блокируются нежелательные ресурсы, включая сервисы VPN.

Ученый, доцент кафедры "Телекоммуникационные системы" НИУ МИЭТ Александр Шарамок уверен, что в России есть все возможности для блокировки видео-хостинга YouTube. По мнению многих экспертов, на площадке активно продвигается антироссийская повестка. Так, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о почти 50% политизированного контента, направленного против России, и призвал блокировать ресурс.

Шарамок отметил, что заявления некоторых специалистов о невозможности полной блокировки сервиса и таких сервисов для обхода ограничений, как VPN, — несостоятельны. В пример эксперт привел Китай и арабские страны, где без труда борются с нежелательными ресурсами. Для реализации необходимы политическая воля, время и деньги.

"Техническая возможность для этого всего есть. Разговоры отечественных некоторых специалистов о том, что невозможно заблокировать, невозможно VPN-сервисы отключить и так далее — некорректны. За рубежом это все прекрасно блокируется, и VPN, в том числе. Примером может быть тот же самый Китай, арабские страны. Нужны политическая воля, деньги на это дело, какие-то ресурсы и время", — заявил Шарамок.

Эксперт подчеркнул, что если блокировка соцсетей и хостингов возможна в Китае, то в России действуют точно такие же законы физики и сетевая техника. Вопрос лишь в создании необходимых технологических условий.

"Если в Китае это заблокировано, почему это нельзя сделать в России? Там что, какие-то другие физические законы или другая сетевая техника? Все то же самое. Нужно создать определенные технологические условия и все", — резюмировал он.

Ранее сенатор от республики Крым Сергей Цеков поддержал идею о закрытии "враждебного" YouTube и призвал россиян пользоваться отечественными аналогами.