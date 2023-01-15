СК Приморья сообщил о смерти матери троих детей, которая сутки не могла попасть в больницу

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту смерти матери троих детей, которая не смогла вовремя получить необходимую медицинскую помощь, будучи вынужденной сутки добираться до больницы Владивостока с острова Путятина, который оказался отрезан от транспортного сообщения со столицей края.

В прокуратуре рассказали, что 35-летняя жительница острова Путятина 13 января обратилась к врачам по месту жительства, которые поставили ей капельницу. После того, как улучшения не наступило, женщине было рекомендовано обратиться во Владивосток.

Паром, который должен обеспечивать связь острова с материком, сломался еще в середине лета 2022 года, поэтому женщина, которой становилось всё хуже, была транспортирована военным самолётом во Владивосток только спустя сутки.

"Вечером 15 января 2023 года, вследствие несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи, наступила смерть женщины. Прокуратура ЗАТО города Фокино признала законным возбуждение по данному факту уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности…"(часть 2 статьи 109 УК РФ)", — говорится в сообщении СК региона, уточнив, что дело находится "на контроле".

У умершей женщины осталось трое детей, двое из которых — несовершеннолетние.

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