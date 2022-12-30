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Во Владивостоке пациент ушёл из больницы и умер на улице

Общество

Случай, когда пациент одной из больниц Владивостока умер на улице, покинув медучреждение, стал предметом проверки следователей. О происшествии проинформировал СУСК РФ по Приморскому краю.

Во Владивостоке пациент ушёл из больницы и умер на улице

Мужчина 1979 года рождения, страдающий хроническим лимфолейкозом, был вынужден лечь в Владивостокскую клиническую больницу №4 после того, как заболел пневмонией. Супруга пациента рассказала в соцсетях, что его состояние ухудшилось: он плохо ориентировался в пространстве, и с трудом передвигался.

По словам жены, навестить супруга в больнице она не могла — посетителей туда не пускали. По телефону ей сообщили о психических проблемах у мужчины, пообещав, что его посмотрит психиатр.

Спустя несколько дней женщине позвонили из больницы, сообщив, что лечение идёт по плану, однако вечером того же дня из медучреждения раздался новый звонок. Реаниматолог рассказал, что мужчина с катетером в вене был найден на соседней улице прохожими, приехавшая на место "скорая" его уже не спасла.

Женщина добавила, что в больнице её сообщили, что её муж ушёл по своему желанию, предварительно написав отказ от госпитализации.

Как рассказали в минздраве Приморья корреспондентам РИА Новости, в больнице проводят служебную проверку, отметив, что когда пациент покинул медучреждение, его здоровье не было в критическом состоянии.

"По данному факту следователями СК России по Приморскому краю организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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