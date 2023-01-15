Зеленский об умершем Кикабидзе: "Друг, который всегда был рядом"

Владимир Зеленский почтил память умершего актёра Вахтанга Кикабидзе.

Президент Украины восторженно высказался о звезде фильма "Мимино", который умер в Грузии 15 января на 85 году жизни.

"Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Великий человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память художнику и соболезнования близким", — написал украинский лидер в своё микроблоге.

Зеленский сопроводил свой пост фотографией с народным артистом Грузинской ССР.

Кикабидзе резко выступал против проведения спецоперации на Украине и всячески поддерживал украинскую армию. Летом 2022 года он снабдил ВСУ микроавтобусом и сухпайками. Артист отказался от российского ордена Дружбы и принципиально не приезжал в Россию в последние годы из-за несогласия с действиями российских властей.

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