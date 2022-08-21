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Вахтанг Кикабидзе снабдил ВСУ микроавтобусом и сухпайками

Мир

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе оказал помощь вооружённым силам Украины.

Звезда фильма "Мимино" приобрел для украинской 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича микроавтобус и сухпайки.

84-летний актёр пристально следит на событиями на Украине. Зимой прошлого года он отправился в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. На личной встрече звезда советского кинематографа попросил президента Украины вызволить из тюрьмы Михаила Саакашвили.

Кикабидзе перестал посещать Россию с 2008 года. Он также отказывается общаться с теми артистами, которые приезжают в РФ с целью заработка. Свою позицию актёр объяснил тем, что "у него есть гордость".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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