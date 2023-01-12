Киевский журналист Михаил Ткач прокомментировал роскошный отдых украинцев на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Представители "элиты" Незалежной бурно отмечали свой праздник в день разгрома ВСУ в Соледаре российской армии.
Ткач отметил, что украинская модель Карина Жосан и её супруг Сергей Ошеровский неоднократно появляются в самых престижных заведениях Европы. Журналист подчеркнул, что такие люди позорят Киев в Монако, в Дубае и в Куршевеле.
Ксения Собчак также прокомментировала зажигательные танцы и заявила, что за организацию выноса украинского флага под непристойную песню миллионеры заплатили около 20 тысяч евро.
"Кстати, моя знакомая, русская сотрудница Hermes в Монако убеждала меня в этом году за сумками "биркин" (одни из самых дорогих в мире) часто заходят новые клиенты с украинскими фамилиями", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
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