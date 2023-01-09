Омские следователи проверят игнорирующую плач ребёнка стримершу

Правоохранители проверят жительницу Омска, которая постоянно ведёт трансляции в соцсетях и игнорирует плач ребёнка.

Как подчеркнули в gorod55.ru, следователи проанализируют условия жизни детей и ответят, исполняет ли мать родительские обязанности.

Вместе с этим журналисты отметили, что в прошлом году местные жители уже призывали правоохранителей обратить внимание на поведение стримерши. Предположительно, злоумышленница давала восьмимесячному ребёнку пиво и собирала в соцсетях средства на вещи и продукты для дочки.

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