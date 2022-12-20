Соседи в Краснодаре четыре часа защищали ребёнка от отца-наркомана, пока ждали полицию

В одном из микрорайонов Краснодара ночь на вторник выдалась шумной. Всё началось с того, что в многоэтажке на улице Жлобы жители услышали громкий плач ребёнка.

Неравнодушные соседи поспешили на дикий крик и обнаружили на площадке маленькую девочку, которая голышом бегала по подъезду. Рядом с ней находился взрослый мужчина в состоянии наркотического опьянения. Он оказался отцом трёхлетнего ребёнка.

Дверь в квартиру была нараспашку, в помещении больше никого не было. Местонахождение матери неизвестно.

Отец-наркоман, увидев соседей, схватил ребёнка на руки и угрожал выбросить девочку из окна. Люди вызвали полицию, но её пришлось ждать четыре часа. Скрутить буйного мужчину удалось охранникам жилого комплекса.

Девочку передали скорой. Как рассказали соседи телеграм-каналу "Панорама_Краснодар", в квартире не удалось обнаружить еды - ребёнок питался водой и заплесневелым хлебом.

Отца девочки доставили в полицию. По сообщению 93.ru, на мужчину составили два административных протокола - за употребление наркотических веществ и мелкое хулиганство.

Краснодарцы надеются, что органы опеки отреагируют на этот случай. По свидетельству жильцов дома, крики и ругань из-за стен квартиры неблагополучной семьи доносятся ежедневно.