Соседи в Краснодаре четыре часа защищали ребёнка от отца-наркомана, пока ждали полицию

В одном из микрорайонов Краснодара ночь на вторник выдалась шумной. Всё началось с того, что в многоэтажке на улице Жлобы жители услышали громкий плач ребёнка.
Неравнодушные соседи поспешили на дикий крик и обнаружили на площадке маленькую девочку, которая голышом бегала по подъезду. Рядом с ней находился взрослый мужчина в состоянии наркотического опьянения. Он оказался отцом трёхлетнего ребёнка.
Дверь в квартиру была нараспашку, в помещении больше никого не было. Местонахождение матери неизвестно.
Отец-наркоман, увидев соседей, схватил ребёнка на руки и угрожал выбросить девочку из окна. Люди вызвали полицию, но её пришлось ждать четыре часа. Скрутить буйного мужчину удалось охранникам жилого комплекса.
Девочку передали скорой. Как рассказали соседи телеграм-каналу "Панорама_Краснодар", в квартире не удалось обнаружить еды - ребёнок питался водой и заплесневелым хлебом.
Отца девочки доставили в полицию. По сообщению 93.ru, на мужчину составили два административных протокола - за употребление наркотических веществ и мелкое хулиганство.
Краснодарцы надеются, что органы опеки отреагируют на этот случай. По свидетельству жильцов дома, крики и ругань из-за стен квартиры неблагополучной семьи доносятся ежедневно.
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