В Норильске хозяйку 15 собак выселили из квартиры из-за жалоб соседей

Жительница Норильска, которая ухаживала за 15 собаками, выселена из муниципальной квартиры. Об этом сообщили представители судебных приставов.

Как написали в prmira.ru, соседи пенсионерки постоянно возмущались из-за шума и вони. Граждане призывали женщину отдать часть собак знакомым, но хозяйка отказывалась, отметили журналисты.

По данным издания, приставы вынудили пенсионерку покинуть квартиру. Как подчеркнули в СМИ, женщина живёт у сына, а её питомцы находятся в приюте.

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