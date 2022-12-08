В Перми приставы нашли и арестовали автомобиль должника на стоянке ФССП

Житель Перми, отказывающийся платить налоги и коммунальные платежи, приехал на автомобиле в отделение судебных приставов и остался без машины.

Мужчина задолжал около 250 тысяч рублей различным инстанциям, а потому судебные приставы исполнители решили арестовать автомобиль пермяка. Нарушителя вызвали в отдел ФССП для дачи объяснений, куда неплательщик приехал на собственном Toyota RAV4.

Пока должник общался со специалистами ведомства, сотрудники отдела, занимающиеся принудительным исполнением, провели проверку номеров машин, припаркованных возле здания.

Внедорожник пермяка определили с помощью сервиса "Мобильный пристав" и арестовали, после чего на эвакуаторе доставили на спецстоянку, сообщает издание properm.ru.

В УФССП подчеркнули, что если в скором времени долг не будет погашен, автомобиль реализуют с торгов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.