В Ачинске судебный пристав заставил мать троих детей, которую правоохранители лишили родительских прав, выплатить алименты. Долг 28-летней женщины составлял 200 тысяч рублей.
На официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю написали, что сотрудник обнаружил страницу злоумышленницы в социальной сети. Он познакомился с женщиной и пригласил её на свидание. Предполагаемая преступница после встречи с мужчиной отправилась не в ресторан, а в отдел УФССП.
Известно, что против должницы завели уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение на срок до года.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина убил беременную любовницу. Предположительно, он не хотел платить алименты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.