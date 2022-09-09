В Ачинске пристав пригласил на свидание женщину, чтобы взыскать с неё алименты

В Ачинске судебный пристав заставил мать троих детей, которую правоохранители лишили родительских прав, выплатить алименты. Долг 28-летней женщины составлял 200 тысяч рублей.

На официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю написали, что сотрудник обнаружил страницу злоумышленницы в социальной сети. Он познакомился с женщиной и пригласил её на свидание. Предполагаемая преступница после встречи с мужчиной отправилась не в ресторан, а в отдел УФССП.

Известно, что против должницы завели уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение на срок до года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина убил беременную любовницу. Предположительно, он не хотел платить алименты.