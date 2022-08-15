Житель Екатеринбурга погасил долг по алиментам на 820 тысяч рублей после ареста

Житель Екатеринбурга после 10-суточного ареста погасил долг по алиментам, превышающий 820 тысяч рублей. Об этом пишет tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Судебных приставов по Свердловской области.

Как сообщает издание, екатеринбуржец знал о том, что у него есть несовершеннолетняя дочь. Однако мужчина отказывался выделять деньги для ребёнка.

Через некоторое время жителя Екатеринбурга вызвали к судебному приставу. Его предупредили о том, что он может быть привлечён к ответственности за неуплату средств на содержание девочки. Но даже после этого разговора мужчина не начал платить алименты.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 5.35.1 КоАП и назначили арест на 10 суток.

Затем мужчина выплатил долг в полном объёме. Он передал на содержание своего ребёнка 824 902 рубля.