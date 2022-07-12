В Нижнем Новгороде мужчина хладнокровно изувечил и убил беременную любовницу

Полиция Нижегородской области расследует убийство 21-летней Виктории Г. По версии друзей и родных пострадавшей, убийца заранее спланировал преступление.

По версии следствия, главным подозреваемым является бывший возлюбленный молодой женщины. Узнав о её беременности, мужчина решил избавиться от любовницы, так как уже состоял в браке и был отцом двоих детей.

Родственники Виктории предполагают, что убийца предпочёл лишить жизни мать своего будущего ребёнка, чтобы избежать развода с супругой и алиментов.

"Это было заранее спланировано. Нож откуда-то заранее взял. Изверг!" — предположила подруга убитой.

Церемонию прощания близкие проводили перед закрытым гробом, так как преступник изувечил лицо и тело женщины, сообщает портал newsnn.ru.

"Пистолетом, знаете, стреляют в фильмах, контрольный. Он это сделал ножом", — пояснил брат Виктории.