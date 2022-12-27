В Екатеринбурге преподаватель колледжа подрался с подростком из-за мата

В Екатеринбурге подрались педагог в колледже и студент. Об этом рассказали местные журналисты.

По информации E1.RU, конфликт между преподавателем и учащимся возник, поскольку подросток матерился в аудитории. По просьбе педагога парень вышел на улицу. Там преподаватель оскорблял и толкал студента, отметили журналисты.

Руководство колледжа сказало, что отреагирует на инцидент позже.

Ранее сообщалось, что 15-летний школьник в Москве сломал учителю химии нос из-за замечания. Медики зафиксировали у педагога переломы кисти и ушибы.

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