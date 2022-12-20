Журналисты сообщили, что в Москве школьник получил замечание от преподавателя химии и избил его. По данным СМИ, у педагога сломан нос.
По информации РЕН ТВ, 15-летний подросток и 28-летний педагог конфликтовали. Девятиклассник разозлился и напал на учителя, отметили журналисты.
Преподаватель попал в больницу. Медики обнаружили у пострадавшего ушибы, переломы кисти и носа. Правоохранители пообещали установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что устроивший для учеников вечеринку с алкоголем педагог в Новосибирской области отказался бесплатно давать интервью. Также учитель ограничил доступ к своим аккаунтам в соцсетях.
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