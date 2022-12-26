Глава Татарстана Минниханов поддержал проект по культивированию конопли

Пресс-служба руководителя Татарстана Рустама Минниханова сообщает, что глава республики поддержит проект по культивированию конопли. Техническая культура не имеет наркотических свойств, но может быть востребована в различных отраслях.

Конопля может использоваться для производства бумаги, медикаментов, стройматериалов, масла, текстиля, бумаги и другой продукции, пишет inkazan.ru.

"Минниханов отметил, что у Казанского порохового завода есть большая потребность в этом. Он считает, что Татарстан может выйти на крупные объёмы, но для начала нужно изучить вопросы техники и семенного материала", — сообщает источник.

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