Спецназ взял сборщика конопли в Черногорске

Спецназ накрыл сборщика и потребителя конопли в Черногорске, на него завели уголовное дело, об этом пишет newkhakasiya.online.

Бойцы отряда "Гром" навестили мужчину в его квартире, где обнаружили растительные наркотики: 4,2 грамма гашиша и 237 граммов травки. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Отмечается, что он не только собирал и хранил коноплю, но и употреблял наркотики.

Ранее правоохранители в Новосибирске задержали двух мужчин, которые торговали наркотиками, фасуя их в мармеладные мишки. По данным транспортной полиции по СФО, у парней нашли семь пакетов с наркотиками весом в 130 граммов. Они признались, что сортировали мефедрон и гашиш в мармелад.