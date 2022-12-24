Садальский о ранении Дмитрия Рогозина: "Нанёс урон имиджу России"

Станислав Садальский не нашёл слов сочувствия для Дмитрия Рогозина. Актёр не видит ничего героического в обстоятельствах, при которых пострадал экс-глава "Роскосмоса".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высмеяла название группу военных советников под руководством Рогозина "Царские волки".

"Царские волки — как-то громко для таких вояк. Царские кабаны — больше подходит. Ну а если всё-таки волки, то тогда — волки позорные", — написал артист в своём микроблоге.

Садальскому, по его признанию, обидно за тех, кто сейчас рискует жизнью в зоне СВО.

"Стыдно и обидно за тех, кто действительно воюет сейчас", — высказался звезда театра и кино.

Он удивился тому, что новость о ранении политического деятеля привлекла всеобщее внимание.

"И вот это позорище, раненое в зоне ягодицы, да ещё в ресторане, попадает в новости", — поделился своим мнением актёр.

Заслуженный артист РСФСР назвал назначение Рогозина руководителем "Роскосмоса" парадоксом.

"Рогозин своими действиями нанёс урон имиджу России", — высказал свою точку зрения Садальский.

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