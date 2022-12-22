Военкор Коц: пришло время для всеобщей мобилизации

Военкор Александр Коц заявил, что пришло время для всеобщей мобилизации.

В интервью Юрию Котеноку Коц заявил, что сейчас время для всеобщей мобилизации. По его мнению, эта "мобилизация" должна пройти в культурном, экономическом и промышленном секторах.

"Сейчас время для всеобщей мобилизации. Я имею в виду и в культуре, и в экономике, и в промышленности", — заявил Коц.

По мнению военкора, необходимо снимать фильмы, которые будут сплачивать народ. В промышленном секторе нужно перестраиваться под военные нужды. Он отметил, что вооружение, которое планировалось поставлять только в 2024–2025 гг. будет поставлено уже в следующем году.

"Не знаю, за счёт чего это будет сделано, но если это будет сделано, это уже хорошо", — уверен Коц.

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