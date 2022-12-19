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Марков заявил, что выдававшие Собчак израильский паспорт сотрудники арестованы

Общество

Политолог Сергей Марков рассказал, что сотрудники МВД Израиля поплатились за то, что выдали паспорт Ксении Собчак

Марков заявил, что Собчак незаконно выдали паспорт гражданина Израиля, так как журналистка получила постоянный паспорт на пять лет, тогда как должна была получить временный документ, который действует только один год.

Откуда у политолога такая информация, он не объяснил.

Ранее Ксения Собчак рассказала, в каком случае эмигрирует из России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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