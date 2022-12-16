Собчак ответила, когда эмигрирует из России: если границу закроют

Журналистка Ксения Собчак дала ответ на вопрос, в каком случае она вынуждена будет эмигрировать из России.

Ксения Собчак

Она заявила, что задавалась этим вопросом не раз ещё до начала событий 24 февраля, И говорила тогда, что уедет, если границу закроют.

Сейчас границы пока не закрывают, добавила Собчак, высказав мнение, что это вскоре может произойти.

Ведущая отметила в интервью на YouTube-канале, что если такое случится, то ответ её уже может быть совсем другим.

Ранее сообщалось, что Собчак имеет израильское гражданство, с помощью которого она смогла пересечь границу с Литвой.

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