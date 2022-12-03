Собчак впервые появилась на публике после отъезда из России: изменила внешность

Журналистка Ксения Собчак впервые была замечена на публике после своего побега из России и заведения уголовного дела на её сотрудников.

Она появилась на светском мероприятии в кинотеатре на Арбате вместе с мужем Константином Богомоловым. Режиссёр заявил недавно, что никогда не уедет из страны.

Супруги разошлись по разные стороны почти сразу после того, как вошли в зал. Собчак старалась вести себя как обычно, однако всё равно возникало впечатление, что она нервничает, пишет "МК".

Издание отмечает, что журналистка вела себя со всеми вроде как всегда, и даже улыбалась, но выглядела при этом крайне сосредоточенной. Она не давала интервью коллегам из СМИ, зато общалась со звёздными гостями.

Также присутствующие на мероприятии заметили изменения во внешности Собчак: она сделала новую прическу и изменила цвет волос. Они стали орехового оттенка.

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