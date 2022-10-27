Захарова: "борциня с лицемерием" Собчак оказалась настолько лицемерна

Ситуацию вокруг журналистки и ведущей Ксении Собчак прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она написала, что даже не могла себе представить, насколько лицемерна "разоблачителька и борциня с лицемерием".

Дипломат заметила, что блогер долгое время высмеивала людей, которым задавали вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны. Однако теперь за неё саму дало ответ израильское гражданство.

Можно представить, как перепугались сейчас все, кто через ресурсы Собчак продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и так далее, добавила Захарова.

По её мнению, здесь уже дела посерьёзнее, чем шантаж или чёрный пиар.