Пилот о страхе перед зимними перелётами: заморозки не особо опасны для самолёта

Многие люди опасаются летать на самолётах зимой из-за боязни обледенения воздушного судна.

Однако по словам бывшего пилота гражданской авиации Сергея Попова, заморозки не так страшны, как кажется обывателю. Эксперт сказал, что в холодное время года самолёту, наоборот, проще взлететь.

"Если брать условия на земле, то заморозки не особо опасны для самолета. Низкие температуры способствуют более быстрому взлету. А в южных странах самолету понадобится больший разгон, чтобы взлететь. На земле в плохую погоду, снег, особенно с дождем, самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью, чтобы убрать лед и снег с воздушного судна", — объяснил Попов в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Если же самолёт начинает покрываться льдом во время полёта, экипаж принимает дополнительные меры, уточнил эксперт. Попов отметил, что пилоты включают специальный режим обогрева, помогающий бороться с обледенением.

Если же обледенение настолько сильное, что с ним не может справиться даже обогрев воздушного судна, экипаж принимает решение изменить эшелон полёта, потому что известно, что на на нижних эшелонах риск обледенения намного выше.

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